В Подмосковье в ходе рейда выявили более 60 нарушителей миграционного законодательства

Против 28 иностранцев приняли решение о выдворении в виде контролируемого самостоятельного выезда из страны

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Московской области/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД в ходе рейда на складе в Чехове выявили более 60 нарушителей миграционного законодательства из Латинской Америки и Средней Азии, 28 из них будут выдворены из России. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате проверки полицейские выявили 61 нарушение. В отношении 33 иностранцев из стран Латинской Америки и Средней Азии составлены протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ за незаконную трудовую деятельность на территории РФ", - сказала она.

Петрова добавила, что также 28 мигрантов привлечены к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ за отсутствие законных оснований для пребывания в России. "На каждого правонарушителя наложен штраф в размере от 5 до 40 тысяч рублей, в отношении 28 иностранцев принято решение о выдворении в виде контролируемого самостоятельного выезда из страны", - добавила начальник пресс-службы.

Сотрудники полиции устанавливают работодателя, который привлекал иностранцев к труду без соответствующих разрешений.