Арктические вузы выпустили пособие о безопасном сне младенцев

Рекомендации ученых состоят в том, что ребенок должен спать рядом с родителями, но в отдельной детской кроватке

СЫКТЫВКАР, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые четырех арктических вузов России провели масштабное исследование, итоги которого легли в основу научной работы "Организация пространства сна младенцев и характеристики родителей, ассоциированные с совместным сном с ребенком: одномоментное опросное исследование". Выпущено учебное пособие об организации безопасного пространства сна ребенка первого года жизни, сообщили ТАСС в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина, опорном вузе Республики Коми.

"Четыре арктических вуза совместно подготовили учебное пособие "Организация безопасного пространства сна ребенка первого года жизни как основа профилактики младенческой смертности, ассоциированной со сном". Пособие содержит структурированные, основанные на принципах доказательной медицины, актуальные не только для северных территорий России рекомендации по организации безопасного пространства сна младенца", - сообщили ТАСС в Сыктывкарском госуниверситете.

Пособие подготовлено по итогам масштабной исследовательской работы, которую провели ученые Сыктывкарского госуниверситета, Северного государственного медицинского университета, Петрозаводского государственного университета, Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Исследование проходило в рамках разработки научно-исследовательской работы "Безопасность сна младенца: анализ ситуации на европейском Севере России" научно-образовательного консорциума "Арктическая медицина".

"Одним из центральных критериев, влияющих на качество жизни в развитых странах, является показатель младенческой смертности. По данным Минздрава РФ, в 2025 году показатель младенческой смертности в стране составил 3,5 промилле. Это означает, что из 1 000 родившихся детей выживает 997. Однако этот коэффициент нужно и можно снижать", - отметила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой педиатрии Медицинского института Сыктывкарского госуниверситета Наталья Кораблева.

Рекомендации ученых состоят в том, что ребенок должен спать рядом с родителями, но не в одной кровати, а в отдельной детской кроватке, один, без посторонних и лишних предметов. Безопасен сон на спине, в кроватке с жестким матрасом, без подушки. Не рекомендуется устраивать ребенка спать в детской коляске, переноске, люльке и других подобных местах.

Результаты опроса

Ученые ставили перед собой цель изучить организацию пространства сна младенцев и характеристики родителей, связанные с совместным сном с младенцем, а затем выработать рекомендации по профилактике жизнеугрожающих состояний. В исследование включали матерей детей первого года жизни, обратившихся на прием к врачу в восьми детских поликлиниках государственных медицинских организаций. Врачи регистрировали социально-демографические и поведенческие характеристики родителей. Организацию сна младенцев оценивали по наличию отдельной детской кровати, использованию подушки и одеяла, наличию других предметов в кровати ребенка, практике совместного сна в одной кровати с родителями, позе ребенка в период сна, использованию специальных приспособлений для сна и пустышки.

В опросе приняли участие 2 990 матерей из Якутска, Архангельска, Северодвинска, Сыктывкара и Петрозаводска. Исследовательская группа установила, что совместный сон родителей с ребенком практиковали 1 849, или 61,8% семей. Сон младенца на боку и животе допускали 1 133 (37,9%) опрошенных. Использование подушек подтвердили 720 (24,1%) респондентов. У 1 179 (39,9%) семей в кроватке детей во время сна находились игрушки и предметы ухода.

"Наше исследование выявило, что небезопасная организация пространства сна младенцев продолжает оставаться распространенной практикой в российских семьях. Риск нахождения младенца во время сна в потенциально опасных условиях, а именно - в одной кровати с родителями, повышен в семьях с низким доходом и при грудном вскармливании. Отсутствие единой национальной программы по организации безопасного сна младенцев, основанной на принципах доказательной медицины, с четкими, обязательными к внедрению рекомендациями по профилактике синдрома внезапной смерти младенцев (СВСМ) делает организацию и координацию работы по снижению младенческой смертности от управляемых причин менее эффективной", - отметила Наталья Кораблева.