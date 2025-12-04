В Чувашии 2026 год объявили Годом дружбы народов

В республике проживают представители многих национальностей, культур и традиций

Глава Чувашии Олег Николаев © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев объявил 2026 год в республике Годом дружбы народов. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

"Подписал указ, в соответствии с которым 2026 год в Чувашской Республике объявляется Годом дружбы народов. Именно за этот вариант отдано наибольшее количество голосов наших жителей", - пояснил Николаев.

Он добавил, что в республике проживают представители многих национальностей, культур и традиций. Было отмечено, что в этом многообразии заключена "сила и залог устойчивого развития", поэтому "необходимо укреплять эти связи". Глава республики уверен, что Год дружбы народов "станет мощным импульсом для проведения масштабных" культурно-образовательных и спортивных мероприятий, что позволит глубже познакомиться с традициями, языками и искусством народов, которые живут в Чувашии. "Наша задача - создать все условия для того, чтобы этот год стал временем открытий, взаимопонимания и еще более тесного сплочения", - сообщил Николаев.