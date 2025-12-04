Школу-долгострой на курильском острове сдадут летом 2026 года

В Северо-Курильске действует одно учебное учреждение

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию школы-долгостроя в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область) запланирован на лето 2026 года. Об этом сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Валерий Лимаренко.

Соответствующий вопрос поступил от местных жителей. Сейчас дети в городе учатся в две смены, у школьников нет спортивного и актового залов. Действующая школа в городе одна.

"Это долгострой. Строится давно, должны были сдавать в этом году, но в результате землетрясения возникла ситуация, при которой нужно было сделать обследование, наблюдение - затянулась эта история. В августе 2026 года ждем сдачу этого объекта", - сказал Лимаренко.

30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение, которое стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На острове Парамушир ощущались толчки силой шесть баллов. Позже к острову подошли четыре волны цунами. Самая высокая - до семи метров, выплеск воды составил около 250 метров от береговой линии. Повредило инфраструктуру порта и рыбопромышленного предприятия. Благодаря своевременно проведенной эвакуации населения на возвышенности, люди не пострадали. В городе повреждения получили многоквартирные дома, социальные объекты, объекты ЖКХ.