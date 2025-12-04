NYT: военные США добили выживших после удара по катеру из-за связи с картелем

По данным источников газеты, после удара выжили двое, но один из них запросил по рации помощь

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Американские военные 2 сентября добили выживших после удара по катеру в южной части Карибского бассейна, поскольку те, по версии Пентагона, попытались связаться с наркокартелем, чтобы попросить помощь. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, глава Пентагона Пит Хегсет еще до начала операции против картелей в Карибском бассейне утвердил планы действий на случай, если после первого удара останутся выжившие. Предполагалось, что американские военные попытаются спасти их, если те, по оценке Пентагона, будут беспомощны и не окажут сопротивление. Однако если выжившие попытаются выйти на связь с наркокартелями, то такие действия буду сочтены враждебными и они будут уничтожены.

По данным источников NYT, после удара США по катеру 2 сентября выжили двое находившихся на нем людей, но один из них запросил по рации помощь. После этого командовавший операцией адмирал Фрэнк Брэдли приказал нанести по выжившим еще один удар и они были убиты, утверждается в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США опубликуют все имеющиеся материалы о действиях американских военных, которые, по данным СМИ, в сентябре преднамеренно убили людей, выживших после удара по катеру в Карибском бассейне. Газета The Washington Post сообщила, что в начале сентября глава Пентагона Пит Хегсет приказал "не оставлять никого в живых" при ударе американских сил по катеру в южной части Карибского бассейна. На борту упомянутого катера, по версии американской стороны, перевозили наркотики из Венесуэлы. Военные США, по сведениям газеты, 2 сентября нанесли два удара. Первый - для уничтожения катера, на борту которого находились 11 человек, якобы являвшихся членами транснациональной преступной группировки Tren de Aragua. Второй удар был нанесен для того, чтобы убить двух выживших, которые находились в воде и цеплялись за обломки катера.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали свыше 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Боливарианской Республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.