LSM: в Латвии введут повышенный НДС на книги и прессу на русском языке

Изменения вступят в силу с 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 4 декабря. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии проголосовал за увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) на прессу и книги на русском языке. Нововведения вступят в силу с 2026 года, сообщил портал гостелерадио LSM.

Отмечается, что парламент балтийской республики решил поднять налог на прессу и книги, издающиеся в том числе на русском языке, до 21%. Изменения затронут не только бумажный, но и электронный формат изданий.

На товары данной категории сейчас действует сниженная ставка налога в размере 5%. Сообщается, что власти Латвии сохранят действующий НДС на продукцию, изданную на языках стран - участниц Европейской экономической зоны, Организации экономического сотрудничества и развития, а также государств - кандидатов в ЕС.

В июне 2024 года представитель делегации РФ Илья Бармин, выступая на 56-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, отметил, что в Европе процветает откровенная русофобия. По его словам, такие страны, как Латвия, Литва и Эстония, превратились в полицейские государства, где значительной части населения запрещается говорить, работать, учиться на родном для них русском языке.