В Заполярье планируют вернуться более 90% студентов-целевиков в медвузах России

Молодые специалисты смогут оперативно пополнять штат специалистов, особенно в отдаленных и сельских населенных пунктах

МУРМАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Более 90% студентов, учащихся в медицинских вузах России по целевым направлениям Министерства здравоохранения Мурманской области, планируют продолжить обучение в ординатуре и затем приступить к работе в медорганизациях региона. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Мурманской области.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому все бюджетные места в ординатуре (послевузовское обучение для получения узкой врачебной специальности) станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трех лет с наставником в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

"В настоящее время в различных вузах страны обучаются 362 целевых студента Министерства здравоохранения Мурманской области, причем около 90% из них планируют продолжить обучение в ординатуре с последующим обязательным трудоустройством в медицинские организации региона", - сказал собеседник агентства.

В Минздраве добавили, что обязательное заключение целевых договоров является гарантированным механизмом привлечения квалифицированных медицинских кадров в условиях их нехватки в Мурманской области.

"Регион сможет осуществлять целенаправленное планирование и распределение кадрового резерва в соответствии с реальными потребностями медицинских организаций. Молодые специалисты, обязанные трудоустроиться в государственные медицинские учреждения после завершения обучения, смогут оперативно пополнять штат специалистов, особенно в отдаленных и сельских населенных пунктах", - отметили в Минздраве.

Данная мера также способствует повышению профессионального уровня медицинских кадров, поскольку молодые специалисты сразу включаются в практическую деятельность и приобретают опыт под руководством более квалифицированных коллег.