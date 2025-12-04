Генеральный директор ТАСС отметил роль СМИ в экономическом развитии АТР

Андрей Кондрашов также призвал бизнес-сообщество Азиатско-Тихоокеанского региона уделять внимание проверке информации

Генеральный директор ТАСС, президент Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана Андрей Кондрашов © Екатерина Широкова/ ТАСС

БОАО /Китай/, 4 декабря. /ТАСС/. Средства массовой информации АТР играют важную роль в экономическом развитии региона. Об этом заявил генеральный директор ТАСС, президент Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) Андрей Кондрашов, выступая на церемонии открытия форума предпринимателей в южнокитайском городе Боао.

"OANA, объединяющая 41 ведущее информагентство из 33 стран АТР и Ближнего Востока, является кровеносной системой, по которой циркулирует объективная и проверенная информация", - отметил Кондрашов. Он добавил, что материалы, публикуемые информагентствами OANA, создают благоприятный климат для развития предпринимательства.

Кондрашов также призвал бизнес-сообщество АТР уделять внимание проверке информации. Он напомнил, что ТАСС выступил одним из учредителей Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN). "При помощи искусственного интеллекта наша система может безошибочно указать на недостоверную информацию, определив ее первичный источник", - сказал гендиректор ТАСС, призвав бизнесменов пользоваться сервисами GFCN.

Боаоский форум предпринимателей проводится с 2017 года. Его организатор - китайское информационное агентство Xinhua. Тема форума в 2025 году - "Связывая мир, формируя будущее".