На некоторых улицах Москвы временно закрыли движение транспорта

Ограничения распространяются на съезд с ТТК и Ленинский проспект

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта временно закрыли на нескольких улицах Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на съезде с ТТК на Ленинский проспект. Объезд по Комсомольскому проспекту, по Большой Тульской улице. На улице Знаменка перед Боровицкой площадью. Объезд через Садовое кольцо. На съездах с МКАД на Киевское шоссе по направлению в область", - говорится в сообщении.