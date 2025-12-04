На некоторых улицах Москвы временно закрыли движение транспорта
06:16
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта временно закрыли на нескольких улицах Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение временно закрыто на съезде с ТТК на Ленинский проспект. Объезд по Комсомольскому проспекту, по Большой Тульской улице. На улице Знаменка перед Боровицкой площадью. Объезд через Садовое кольцо. На съездах с МКАД на Киевское шоссе по направлению в область", - говорится в сообщении.