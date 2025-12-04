Менее половины опрошенных американцев считают, что США могут победить в войне

Эксперты Института Рональда Рейгана выяснили, что за последние семь лет доверие граждан страны к вооруженным силам значительно снизилось

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Менее половины американцев полагают, что Соединенные Штаты способны одержать победу в вооруженном конфликте как за рубежом, так и на своей территории. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Рональда Рейгана.

По данным исследования, 49% американцев считают, что Вооруженные силы США могут победить в конфликте за границей. 45% опрошенных полагают, что американские ВС способны защитить свою страну в случае нападения.

В целом, как выяснили в институте, доверие американцев к ВС США значительно снизилось за последние семь лет. В опросе 2025 года 49% респондентов заявили, что испытывают "большое доверие" к ВС, что на 21 п.п. меньше, чем в 2018 году.

Директор института по политическим вопросам Рейчел Хофф заявила телеканалу Fox News, что снижение доверия к Пентагону наблюдается среди граждан США всех политических взглядов и возрастов. "Это связано со своего рода политизацией вооруженных сил. Американцы хотят, чтобы политика не вмешивалась в дела вооруженных сил и позволила им фокусироваться на своей основной миссии - ведении боевых действий", - сказала она.

Опрос проводился с 23 октября по 3 ноября 2025 года среди более чем 2,5 тыс. граждан США. Погрешность составила 1,96 п.п.