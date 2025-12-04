Центр "Воин" в Бурятии подготовил 10,7 тыс. курсантов за три года

Организация ввела снайпинг в образовательные программы в 2025 году

УЛАН-УДЭ, 4 декабря. /ТАСС/. Филиал центра "Воин" в Бурятии с 2023 по 2025 год подготовил более 10,7 тыс. курсантов. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"За три года филиал центра "Воин" в Бурятии подготовил свыше 10 тысяч курсантов", - говорится в сообщении.

В 2025 году центр "Воин" ввел в образовательные программы новое направление подготовки - снайпинг. Курс, сформированный вместе с Федерацией боевого снайпинга России, осваивают подростки со всей страны на летних профильных сменах "Время юных героев". "Главное, чтобы филиал вызывал интерес у детей, был ими востребован, чтобы у инструкторов был контакт с курсантами. У меня во время посещения возникло ощущение, что детям нравится, им интересно обучаться. Они учатся защищать Родину, получают новые знания. Значит, центр "Воин" выполняет свою работу", - сказал Трутнев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что занятия в центре - это не только про навыки, но и про характер, про воспитание и про верность Отечеству. "Юрий Петрович [Трутнев] пообщался с курсантами, дал наставления, посоветовал выбирать образование в сфере информационных технологий, поскольку наша страна будет обязательно разрабатывать собственные высокие технологии", - сказал глава республики.

Центр "Воин" создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Его миссия - подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать. Филиалы центра работают в 21 регионе России с охватом всех федеральных округов и исторических территорий.