Минздрав отреагировал на данные об отсрочке ввода новых вакцин в нацкалендарь
Редакция сайта ТАСС
07:03
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Национальный календарь профилактических прививок периодически меняется, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.
Ранее издание РБК сообщило о том, что включение прививок от менингококка, ветрянки, ВПЧ и ротавируса в нацкалендарь планируют перенести на срок от года до четырех лет.
"Национальный календарь профилактических прививок регулярно совершенствуется в соответствии со Стратегией развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года и производством отечественных вакцин", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в плане данной Стратегии содержатся поэтапные мероприятия. Они проводятся с учетом сроков производства полного цикла указанных вакцин на территории России.