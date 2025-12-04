Минздрав отреагировал на данные об отсрочке ввода новых вакцин в нацкалендарь

В министерстве отметили, что в плане Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года содержатся поэтапные мероприятия

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Национальный календарь профилактических прививок периодически меняется, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Ранее издание РБК сообщило о том, что включение прививок от менингококка, ветрянки, ВПЧ и ротавируса в нацкалендарь планируют перенести на срок от года до четырех лет.

"Национальный календарь профилактических прививок регулярно совершенствуется в соответствии со Стратегией развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года и производством отечественных вакцин", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в плане данной Стратегии содержатся поэтапные мероприятия. Они проводятся с учетом сроков производства полного цикла указанных вакцин на территории России.