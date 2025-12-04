В Якутии умер глава села Черкех во время игры в волейбол

Смерть Андрея Семенова носит не криминальный характер

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Глава села Черкех в Таттинском районе Андрей Семенов умер в Якутии. Как сообщают в соцсетях, глава села умер во время игры в волейбол.

"По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Смерть мужчины носит не криминальный характер", - сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В СК не назвали личность умершего. Однако в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что это глава села Черкех в Таттинском районе Андрей Семенов. Ему было 57 лет. Село входит в Октябрьский наслег.