США ужесточили проверку соискателей виз для высококвалифицированных специалистов

Сотрудники должны изучать резюме и профили заявителей и членов их семей в соцсетях на предмет опыта в сферах модерации контента, проверки фактов, онлайн-безопасности или противодействия дезинформации

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Администрация США начнет оценивать соискателей виз категории H-1B для специалистов на причастность к "ограничению свободы слова", что может стать основанием для отказа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю инструкцию Госдепартамента.

Согласно директиве, направленной американским консульствам 2 декабря, сотрудники должны изучать резюме и профили заявителей и членов их семей в соцсетях на предмет опыта в сферах модерации контента, проверки фактов, онлайн-безопасности или противодействия дезинформации. Консульские сотрудники должны отказать в визе, если выяснится, что заявитель причастен к "ограничению или попыткам ограничить свободу слова, которая защищается в США". Агентство отмечает, что технические компании приглашают зарубежных специалистов по визе H-1B.

"Требуется тщательно проверить трудовую историю, чтобы убедиться, что соискатель не принимал участие в такой деятельности", - говорится в документе. Новые правила применяются как к новым, так и к повторным заявителям.

Представитель Госдепартамента заявил Reuters, что США "не поддерживают приезд в страну иностранцев, которые будут затыкать американцам рты". В ведомстве указали, что сам президент США Дональд Трамп стал жертвой цензуры, когда его аккаунты были заблокированы в соцсетях.

Трамп 19 сентября подписал указ об изменении правил выдачи специальных виз категории H-1B, которые позволяют компаниям в Соединенных Штатах нанимать высококвалифицированных профессионалов из других стран. Теперь компании должны будут выплатить $100 тыс., если хотят воспользоваться этой возможностью. Представители вашингтонской администрации отметили, что эти изменения должны подтолкнуть бизнес США к тому, чтобы нанимать и обучать американцев, а не иностранцев.

Согласно данным Службы гражданства и иммиграции США, по состоянию на конец июня больше всего сотрудников с визами H-1B трудоустроены в компании Amazon - 10 тыс. человек. Более 5 тыс. таких сотрудников работают в Microsoft и примерно столько же в Meta (признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена в России). Примерно по 4 тыс. таких наемных работников в компаниях Apple и Google. Как сообщил телеканал CNBC, получателями виз H-1B ранее были, в частности, генеральный директор Google Сундар Пичаи и предприниматель Илон Маск, возглавляющий Tesla и SpaceX.