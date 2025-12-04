Биолог Цыганов рассказал об опасности рыбы фугу у берегов Приморья

Он отметил, что такую рыбу опасно даже просто брать в руки

Редакция сайта ТАСС

© Eugene Drobitko/ Shutterstock/ FOTODOM

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Случайное попадание встречающейся у берегов Приморья ядовитой рыбы фугу на прилавки магазинов не исключено. Такую рыбу опасно даже просто брать в руки, а самостоятельное приготовление может привести к летальному исходу, напомнил в беседе с ТАСС инженер Лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов ИМО ДВФУ Никита Цыганов.

В последние годы в российских тихоокеанских водах появляются ранее нехарактерные виды рыб, например, акулы и скаты, которые традиционно обитают в гораздо более теплых широтах. Ученые связывают это либо с теплыми ответвлениями течения, которые меняют свое направление, либо с климатическими изменениями.

"Появление рыбы фугу семейства иглобрюховых у Приморских берегов - явление нередкое. Это обусловлено местом ее обитания - прибрежные районы Желтого, Восточно-Китайского и Японского морей. Иногда эта рыбка попадается даже на крючки рыбаков, но бывает, что оказывается на прилавках магазинов или рыбных рынков. Конечно, специально ее людям не продают под видом скумбрии или другой промысловой рыбы, на наших витринах она оказывается случайно. Однако при покупке рыбы стоит всегда оставаться внимательными и точно не пытаться пробовать готовить незнакомые вам виды. Фугу - как раз из таких", - сказал Цыганов.

Собеседник агентства подчеркнул, что рыба опасна высоким содержанием яда тетродотоксина в печени, икре, кишечнике и яичниках, поэтому при повреждении этих органов во время разделки есть высокий риск попадания яда на мышцы рыбы, которые чаще всего используют для приготовления. "Опасность яда заключается в том, что он высокотоксичен - смертельная доза составляет всего несколько миллиграмм, и антидота не существует", - пояснил эксперт.

Мифы и заблуждения

Цыганов отметил, что пробовать блюдо из фугу можно только в ресторанах, где у повара есть соответствующая лицензия. Биолог призвал при обнаружении рыбы на берегу не брать ее в руки.

"Можно легко уколоться о шипики, это вызовет болезненные ощущения или аллергию. Один из распространенных мифов - тетродотоксин разрушается при термической обработке. Это заблуждение. Данный яд устойчив к высоким температурам и не разрушается под их воздействием", - подчеркнул эксперт.