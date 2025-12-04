ЛДПР предлагает ввести стандарт ИИ-компетенций и образовательные ваучеры

Ваучер позволит субсидировать обучение работе с нейросетями

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. ЛДПР предложила ввести стандарт прикладных ИИ-компетенций, запустить образовательные ваучеры и обеспечить студенческие стартапы льготным доступом к дата-центрам в рамках развития подготовки кадров в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщила ТАСС первый заместитель председателя центрального аппарата ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева.

"В министерство науки и высшего образования Российской Федерации и в столичный департамент образования уже сформировали и готовы направить пакет инициатив по подготовке кадров в сфере ИИ. Цель - создать условия, в которых выпускник колледжа в любом регионе смог бы получить актуальные, востребованные рынком навыки, а малый бизнес - повышать квалификацию сотрудников без огромных затрат", - сказала Воропаева.

Среди предложений - разработка совместно с работодателями и внедрение по всей стране "Стандарта прикладных ИИ-компетенций" для колледжей и вузов, а также создание механизма образовательного ваучера для молодых специалистов, малого бизнеса и выпускников. Ваучер позволит субсидировать обучение работе с нейросетями. Кроме того, предлагается организовать программу "Облака для молодежи", обеспечив студенческие стартапы льготным доступом к мощностям городских дата-центров, а также поддержать медиапроекты, занимающиеся цифровым просвещением.

"Сейчас очевиден разрыв между столицей и регионами в доступе к современному IT-образованию. Это не просто несправедливо, это угроза нашему технологическому будущему. У страны и ее жителей не будет успешного завтра, если мы не создадим для молодежи в глубинке те же возможности и шансы, которые есть у столичных сверстников", - отметила Воропаева.

Она добавила, что предлагаемые меры позволят создать равные условия для молодых специалистов, сформировать кадровую базу для технологического рывка и повысить цифровую грамотность населения. По словам депутата, пакет предложений сформирован по итогам недавнего круглого стола, проведенного в Мосгордуме совместно с молодежью ЛДПР на тему "Искусственный интеллект в экономике мегаполиса: законодательные барьеры, кадры и точки роста".