"ЮВТ аэро" запустит регулярные рейсы между Казанью и Улан-Удэ в январе

Полеты будут выполняться по средам и субботам

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "ЮВТ аэро" откроет регулярные рейсы между Казанью и Улан-Удэ в январе 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания "ЮВТ аэро" сообщает о запуске нового регулярного маршрута между Казанью и Улан-Удэ, который начнет выполнение с 3 января 2026 года. Этот новый рейс расширит возможности для жителей и гостей обоих регионов, способствуя развитию региональной транспортной инфраструктуры и укреплению связей между городами", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться по средам и субботам, на 50-местных воздушных судах Canadair (Bombardier) Regional Jet 200. Отмечается, что в пути запланирована промежуточная посадка в аэропорту Горно-Алтайска.