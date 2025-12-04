Холмский район Сахалина газифицируют в 2028-2029 годах

В районе проживают около 33 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Газификация Холмского района Сахалинской области будет обеспечена в 2028-2029 годах, сообщил в ходе прямой линии глава региона Валерий Лимаренко.

Холмский район расположен в юго-западной части острова Сахалин на побережье Татарского пролива, приравнен к районам Крайнего Севера. В районе проживают около 33 тыс. человек.

"Это, пожалуй, 2028-2029 годы. <...> Надо будет перебросить газ через перевал и уже будет обеспечено газоснабжение. Всего программа рассчитана до 2030-го года. <...> Мы одни из тех, кто идет впереди других регионов. У нас 65% обеспеченность, это один из самых высоких показателей Дальнего Востока, пожалуй, самый высокий. И мы идем в будущее уверенно, потому что все, что нужно по газу у нас будет", - сказал Лимаренко.

Он напомнил, что семь лет назад регион начинал с уровня обеспеченности газом в 14%. "10 декабря будет семь лет, как я приехал работать на Сахалин руководителем региона. И первое, что я увидел и удивился - регион добывает нефть и газ, а газа (обеспеченности населения газом - прим. ТАСС) в регионе нет", - поделился Лимаренко.

Программа газификации островного региона до 2030 года была подписана председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и губернатором области на полях Петербургского международного газового форума в октябре. Она включает в себя масштабные мероприятия, цель которых - дальнейшее повышение уровня обеспеченности территории газом.

Всего за годы совместной работы было подключено свыше 6 тыс. домовладений, а также котельные, объекты жилищно-коммунального хозяйства, предприятия. Как отмечал Лимаренко, повышение доступности газа для сахалинцев, это в первую очередь восстановление социальной справедливости по отношению к жителям газодобывающего региона. Переход на газ способствует и повышению эффективности предприятий, улучшению экологической обстановки.