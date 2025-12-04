В Петербурге устранили нарушение на сетях холодного водоснабжения

Из-за аварии произошел провал грунта

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Нарушение на магистрали холодного водоснабжения устранили после аварии и просадки грунта на улице Вавиловых в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"Технологическое нарушение на магистрали холодного водоснабжения диаметром 200 мм ликвидировано в 5:20. Специалисты приступили к засыпке котлована", - говорится в сообщении.

Провал грунта произошел в результате аварии на сетях холодного водоснабжения накануне. В результате просадки наклонились четыре уличных фонаря.

Ранее провал асфальта произошел в том же районе у жилого дома вечером 20 октября. Жильцов многоквартирного дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту эвакуировали, городской метрополитен усилил контроль за тоннелями и конструкциями рядом с местом провала. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности.

Позднее 10 ноября в результате повреждения трубы холодного водоснабжения и трубы водоотведения произошел провал грунта площадью 40 кв. м и глубиной 2 м на Светлановской площади. Органы следствия также завели уголовное дело по итогам проверки.