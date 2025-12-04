Горнолыжный сезон на Домбае планируется открыть в середине декабря

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ЧЕРКЕССК, 4 декабря. /ТАСС/. Открыть зимний сезон в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии (КЧР) планируется после 13 декабря, сообщил ТАСС представитель министерства туризма и курортов республики.

"Горнолыжный сезон 2025-2026 на Домбае планируется открыть после 13 декабря, если погода не внесет свои коррективы", - сказал собеседник агентства.

Обычно зимний сезон на Домбае длится с декабря по март. Горнолыжная инфраструктура курорта представлена 9 канатными дорогами и 12 трассами общей протяженностью более 25 км.

Домбай - один из старейших горнолыжных курортов России. Центром массового туризма и альпинизма он начал становиться в начале прошлого столетия. Первый альплагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году. Курорт входит в число самых популярных мест отдыха в Карачаево-Черкесии.