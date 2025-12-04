Хвойные леса Северной Осетии взяли под охрану в преддверии Нового года

Факты самовольных порубок и транспортировки новогодних елок без соответствующей разрешительной документации будут оформляться протоколами

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 декабря. /ТАСС/. Круглосуточное патрулирование организовано в местах возможных вырубок в хвойных лесах Северной Осетии в преддверии Нового года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"Специалисты Минприроды с полицейскими начали проводить рейды в местах возможных незаконных рубок хвойных насаждений. Хвойные леса в преддверии Нового года находятся под усиленной охраной. Организовано круглосуточное патрулирование мобильными группами лесных участков с хвойными насаждениями", - сказал собеседник агентства.

Факты самовольных порубок и транспортировки новогодних елок без соответствующей разрешительной документации будут оформляться протоколами. За незаконную рубку деревьев предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей (для физлиц) и до 300 тыс. рублей (для юрлиц). Уголовную ответственность нарушитель несет при ущербе в размере свыше 5 тыс. рублей.