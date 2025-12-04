Матвиенко: важно говорить правду о подвиге советских людей в борьбе с нацизмом

В государствах коллективного Запада предпринимаются аморальные, кощунственные попытки отрицания решающего вклада СССР в победу над нацистской Германией, отметила председатель СФ

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Важно распространять правду о боевом братстве и трудовом подвиге советских людей, это позволит противостоять попыткам стран Запада фальсифицировать историю. Об этом говорится в приветствии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко участникам международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".

Сегодня, как сказано в приветствии, в государствах коллективного Запада "предпринимаются аморальные, кощунственные попытки отрицания решающего вклада СССР в победу над нацистской Германией, реабилитации нацистских преступников и их пособников, сноса и осквернения памятников советским воинам-освободителям".

"Уверена, что проведение конференции будет способствовать совместному с нашими друзьями из государств СНГ и других стран мира противостоянию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, сохранению памяти о погибших и пропавших без вести солдатах и мирных гражданах Советского Союза, распространению правдивой информации о боевом братстве и трудовом подвиге советских людей во имя освобождения мира от нацистской угрозы, а также укреплению патриотизма в молодежной среде", - считает Матвиенко, ее слова зачитал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.