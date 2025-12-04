В Тюмени из-за повреждения теплотрассы более 50 объектов остались без тепла

Дефект произошел из-за обвала асфальта

ТЮМЕНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Многоквартирные дома, школы и вокзал - 53 объекта остались без теплоснабжения и горячей воды из-за аварии на теплотрассе в Тюмени. Повреждение системы произошло в результате обвала асфальта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"04.12.2025 г. в 08 час. 20 мин. (мск) от ЕДДС г. Тюмени поступило сообщение о повреждении теплотрассы в районе многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 50. Причина порыва - в результате ливневых вод произошел промыв дорожного полотна с последующим обрушением на 5 локальных участках, в результате чего произошло повреждение теплотрассы", - говорится в сообщении.

В результате аварии теплоснабжения и горячей воды нет в 25 многоквартирных домах, двух частных домах, двух школах, на железнодорожном вокзале, а также на 23 иных объектах. Ориентировочно, специалисты завершат работы и восстановят снабжение 5 декабря в 5:00 (мск).