Количество светофоров на улицах Москвы превысило 66 тыс.

Редакция сайта ТАСС

© Антон Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 66 тыс. светофоров в настоящее время регулируют движение на улицах Москвы. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Светофоры помогают делать движение более безопасным и организованным. Сейчас в столице установлено более 66 тыс. светофоров", - сказал он.

Каждый год устройства становятся "умнее", компактнее, аккуратнее и заметнее. Так, например, сегодня в столице функционирует светофор со светодиодной лентой, его сигнал дублируется на опоре, делая его более заметным, особенно вечером и в непогоду. Светофоры уменьшенного типа устанавливают на небольших улицах с низким трафиком, чтобы снизить визуальный шум. Светофор с совмещенной фазой разрешает движение и пешеходам, и водителям, они могут двигаться одновременно, если не мешают друг другу.

Светофоры "Сириус" выделяются на дороге светодиодной рамкой, которая дублирует цвет горящего сигнала.