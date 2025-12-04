Курские дети получат киберпротезы от челябинского фонда в 2026 году

Челябинцы также готовы оказывать помощь с лечением подростков с врожденными пороками сердца

КУРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Благотворительный фонд из Челябинска обеспечит курских детей киберпротезами в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Представители "Бирюзового" познакомились с нашими детьми, нуждающимися в киберпротезах, - уже в следующем году их получает не менее семи ребят, которые смогут полноценно расти и развиваться, не отставая от сверстников. Кроме этого, челябинцы также готовы оказывать помощь с лечением детей с врожденными пороками сердца", - написал он по итогам встречи с руководителем фонда "Бирюзовый", главным врачом ООО "Арника" Кириллом Чиглинцевым.

По словам Хинштейна, фонд не только обеспечивает бионическими высокотехнологичными протезами, но и помогает в реабилитации и социализации, а по мере роста детей меняет изделия на новые. Эту работу фонд ведет совместно со специализированной компанией, Федеральным научно-образовательным центром медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Альбрехт и благотворительным фондом Евгения Миронова "Жизнь в движении".

Глава региона поблагодарил челябинский фонд за ту "большую работу, которую они делают по зову сердца".