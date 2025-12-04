В Дагестане сотрудников ГИБДД перевели на усиленный режим из-за роста числа ДТП

Дополнительно организованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Дагестану временно переведены на усиленный режим несения службы из-за резкого увеличения количества дорожно-транспортных происшествий в регионе. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

"В связи с возросшим количеством дорожно-транспортных происшествий на территории Республики Дагестан личный состав Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан временно переведен на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, за минувший вечер в республике произошло четыре ДТП, в результате которых четыре человека погибли, еще семеро получили ранения различной степени тяжести, включая пострадавших в тяжелом состоянии.

"Дополнительно организованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению аварийности", - добавили в ведомстве.