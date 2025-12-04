Материалы гражданского дела о продаже квартиры Долиной передали судье ВС РФ

Среди третьих лиц указана осужденная по делу о хищении у певицы сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Материалы гражданского дела о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной переданы одному из судей Верховного суда России. Как уточнили ТАСС в суде, в числе третьих лиц по делу указана осужденная за мошенничество курьер Анжела Цырульникова.

"Дело передали судье. Среди третьих лиц по делу - осужденная ранее по уголовному делу о хищении у Ларисы Долиной Анжела Цырульникова, [находящаяся] в СИЗО № 1 УФСИН России по Москве", - говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд истребовал дело из кассационной инстанции. Дата заседания пока не назначена.

13 августа 2024о года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ. Покупательница квартиры артистки Полина Лурье уже обратилась туда с жалобой.