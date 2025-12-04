На Сахалине увеличат мощности для оснежения трасс на "Горном воздухе"

Это позволит начинать горнолыжный сезон раньше

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Новую инфраструктуру для оснежения трасс на горнолыжном комплексе "Горный воздух" в Южно-Сахалинске введут в 2026 году, что позволит начинать сезон раньше. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе прямой линии.

"Есть проекты по оснежению трасс, чтобы снег появился искусственный - кое-где есть, кое-где не хватает, но в следующем году запускаем дополнительные мощности по инфраструктуре оснежения", - сказал Лимаренко.

Он добавил, что это позволит начинать горнолыжный сезон раньше, чем сейчас. В 2025 году сезон может стартовать в середине декабря, но наиболее вероятное время начала - дни перед новогодними праздниками.

"Развитие будет активное. Мы сейчас проектируем новые трассы, новые деревни в горах, все удовольствия там будут. Мы фактически будем одним из лучших горнолыжных курортов к 2030 году", - сказал губернатор.

Сейчас бизнес активно инвестирует в комплекс. Полным ходом идут работы на четырех объектах, сообщается на сайте правительства Сахалинской области. Это в том числе две пятизвездочные гостиницы, первые в регионе, и два ресторанных комплекса, один из которых откроет двери в 2025 году. Как отметил губернатор после посещения комплекса, курорт уже признан лучшим на Дальнем Востоке, стоит задача войти в число ведущих в стране и сделать его конкурентоспособным в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Горный воздух" является единственным российским горнолыжным курортом, расположенным в черте города. Ежегодно его посещают более 280 тыс. любителей горных лыж, сноуборда и пеших прогулок. В прошлом сезоне число посетителей стало рекордным и превысило 331 тыс. человек. К 2030 году общую протяженность трасс планируется увеличить более чем в два раза - до 90 км. Ожидается, что число гостей комплекса вырастет до 630 тыс. человек в год.