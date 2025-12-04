Пользователи Max смогут задать вопрос на "Итогах года с Владимиром Путиным"

Отправить сообщение в формате видео или текста могут граждане России любого возраста и из любого региона

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пользователи национального мессенджера Max смогут задать вопросы президенту России Владимиру Путину на "Итогах года" через чат-бота. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

"Задать вопрос главе государства можно с помощью чат-бота "Итоги года с В. Путиным" в национальном мессенджере. Отправить сообщение в формате видео или текста могут граждане России любого возраста и из любого региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сбор вопросов организован в рамках ежегодной прямой линии и стартует 4 декабря в 15:00 мск, отправить сообщение можно будет вплоть до окончания программы 19 декабря.

Чтобы написать сообщение, необходимо запустить чат-бот, поделиться номером телефона для обратной связи по обращению, указать ФИО, населенный пункт, возраст и по желанию адрес электронной почты, после чего нужно загрузить видео с обращением или оставить текстовый запрос. "Вопрос будет отправлен в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным", обратная связь поступит на указанный пользователем номер телефона или почту", - заключили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией, будет без прямых включений с мест.