Косачев: мировое сообщество поддерживает РФ и СНГ в борьбе с героизацией нацизма

Зампредседателя СФ отметил, что вырастают поколения, которые не знают, кто против кого воевал во Второй мировой войне, кто нес основные тяготы этой войны и внес решающий вклад в общую победу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия и страны СНГ получают поддержку мирового сообщества в борьбе с героизацией нацизма, вместе они активно защищают память о Великой Отечественной войне, противодействуя силам, заинтересованным в реабилитации военных преступников. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на пленарном заседании в рамках международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".

"Поддержку со стороны мирового сообщества традиционно получает и резолюция о борьбе с героизацией нацизма, в числе соавторов которой государства нашего Содружества. Это те шаги, которые мы сообща предпринимаем на международной арене, чтобы защитить память наших дедов и отцов, не дать шансов на забвение и поругание их подвига, на разрушение памятников воинам-освободителям", - отметил сенатор.

Однако, по словам Косачева, есть силы, заинтересованные "в реабилитации военных преступников и их пособников". "Потому что это позволит выстроить более удобную версию прошлого, выставляющую те или иные страны и народы в ином, более выгодном свете, даже если это противоречит историческим фактам", - сказал сенатор.

Он отметил, что "в результате вырастают поколения, которые не знают, кто против кого воевал во Второй мировой войне, кто нес основные тяготы этой войны и внес решающий вклад в общую победу, а кто выступал в роли коллаборационистов и несет равную ответственность с гитлеровцами за жертвы среди мирного населения".

Конференция проходит 4-5 декабря в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Цель конференции - в год, объявленный Советом глав государств СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом, в том числе рассмотреть итоги скоординированной работы по проведению в разных странах мира мероприятий и акций, посвященных празднованию 80-летия Победы, а также обсудить вопросы восприятия событий Великой Отечественной войны современной молодежью.