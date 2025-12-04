Свидетелей по делу Митрошиной допросят 13 января

Блогера обвинили в отмывании денег в особо крупном размере

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 13 января приступит к допросу свидетелей по уголовному делу о легализации денежных средств блогера Александры Митрошиной, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"С учетом загруженности графика в декабре, суд ставит на обсуждение возможность рассмотрения дела в январе. Суд приступит к допросу свидетелей 13 января", - огласил судья Алексей Криворучко.

4 декабря Тверской суд Москвы продлил на полгода Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста. Она признала вину частично: "я не могла предположить, что мои действия по продаже моих объектов недвижимости могут быть расценены, как легализация денежных средств", - заявила она в ходе первого судебного заседания.

Блогеру инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе расследования было установлено, что Митрошина получила более 127 млн рублей путем совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов). Для создания видимости законного происхождения средств она легализовала их часть, приобретя недвижимость в Москве. По этому уголовному делу собрана полноценная доказательственная база, подтверждающая виновность обвиняемой. В ее основу легли показания свидетелей и самой Митрошиной, протоколы осмотра вещественных доказательств и документов, а также материалы финансово-хозяйственной деятельности, предоставленные по судебным запросам.