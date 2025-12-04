В России в 2026 году появится стипендия для иностранцев имени Вербицкой

Ее будут назначать тем, кто изучает русский язык и литературу

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Новую стипендию имени Людмилы Вербицкой для иностранных студентов, изучающих русский язык и литературу, планируют учредить в России в 2026 году. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центе ТАСС Дальний Восток сообщил начальник отдела комплексного планирования и нормативно-правового сопровождения молодежной политики Министерства науки и высшего образования России Ислам Албаков.

"Со следующего года у нас будет учреждена новая стипендия имени Вербицкой. Это стипендия, которую мы будем вручать нашим иностранным студентам, которые обучаются у нас в стране русскому языку и литературе", - сказал он.

По его словам, стипендия поможет популяризировать русский язык и культуру.

Людмила Вербицкая - советский и российский лингвист-русист, доктор филологических наук, ректор Санкт-Петербургского государственного университета, академик РАН. Она является автором и соавтором более 350 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Имеет множество наград, в том числе иностранных. Являлась полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".