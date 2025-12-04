Профессор Романов: присутствие рыбы фугу в море не опасно для людей

Она является опасной из-за особенностей питания - употребления в пищу токсичных организмов, которые откладываются в органах

ТОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Число ядовитых рыб фугу в российских морях может увеличиваться из-за глобального потепления, однако их наличие не несет смертельной угрозы людям и не повлияет на существование морских обитателей. Об этом сообщил ТАСС профессор кафедры ихтиологии и гидробиологии Томского государственного университета (ТГУ) Владимир Романов.

"Количество рыб фугу может увеличиваться из-за глобального потепления. Их появление не повлияет на число других особей - фугу не будут конкурировать с ними в питании, так как употребляют в пищу токсичные организмы, которые другим морским обитателям не нужны", - сказал Романов.

О случаях летального исхода среди людей после контакта с кожей или кровью рыбы не известно, отметил ученый. По его словам, само по себе тело рыбы фугу не ядовито. Она является опасной из-за особенностей питания - употребления в пищу токсичных организмов, которые откладываются в органах. Поэтому основные случаи отравлений происходят, когда рыбу употребляют в пищу.