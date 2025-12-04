ЦУР Нижегородской области решил более 1,3 млн вопросов граждан за пять лет

Обращения нижегородцев отрабатываются в соцсетях и через платформу "Госуслуги. Решаем вместе"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Более 1,3 млн вопросов было решено за время работы Центра управления регионом (ЦУР) Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"В век цифровых технологий диалог с жителями в соцсетях - часто наиболее удобный и оперативный для обеих сторон. Для меня крайне важно, чтобы нижегородцы получали действительно предметные ответы на свои вопросы. За время работы специалисты ЦУР приняли в работу более 1,3 миллиона сообщений от жителей области. Аналитические документы о запросах наших жителей ложатся в основу управленческих решений, взвешенных и ориентированных на потребности людей", - отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Ежедневно в ЦУР поступают и оперативно отрабатываются обращения нижегородцев в соцсетях и через платформу "Госуслуги. Решаем вместе". Специалисты центра не только мониторят инфополе, но и работают с контентной политикой официальных страниц органов власти: проводят обучение администраторов, внедряют в их работу новые сервисы, чтобы госпаблики были не только полезными, но и интересными. Число уникальных подписчиков официальных пабликов составляет более 1,5 млн человек.

"По итогам каждого года нашей работы с госпабликами мы фиксируем значительный рост ключевых показателей эффективности: числа подписчиков, просмотров, охвата аудитории и их отклика на публикации. Наша стратегическая задача - дальнейшее развитие этих каналов коммуникации для обеспечения доступности официальной информации для жителей региона. Следующий важный шаг - создание госпабликов в национальном мессенджере MAX. Там уже доступны каналы губернатора, министерств и администраций округов. Рекомендую всем подписаться, чтобы получать оперативную и достоверную информацию", - рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Центр был создан в 2020 году по поручению президента России Владимира Путина для прямой коммуникации жителей с исполнительными органами и органами МСУ в интернете.