Путин поздравил школьников с участием в международной научной олимпиаде в Сириусе

Президент отметил глубокие знания и командную сплоченность ребят

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную команду школьников с выступлением на 22-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO) в Сириусе, отметив глубокие знания и командную сплоченность ребят.

"Дорогие ребята - Арсений, Артем, Артем, Данила, Иван, Леонард, Анна, Павел и Светлана. Поздравляю вас с замечательным выступлением на 22-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров. Уверенно пройдя все предварительные этапы соревнований, в знаменитом "Сириусе" вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, недюжинный творческий потенциал и командную сплоченность", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что ребята достойно представили страну и отечественную школу естественно-научного образования. "И, конечно, этот яркий, заслуженный успех вместе с вами разделяют ваши учителя и наставники, близкие и друзья", - добавил он.

Глава государства пожелал школьникам ярких достижений и всего самого доброго.

Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) проводится ежегодно с 2004 года. Традиционно она завершает цикл олимпиад, после которого подводятся итоги участия сборных команд школьников РФ в международных олимпиадах в текущем году. Россия в 2025 году впервые принимала IJSO, организаторами олимпиады выступили Министерство просвещения РФ, образовательный фонд "Талант и успех" и Московский физико-технический институт при поддержке правительства РФ.