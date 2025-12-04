В КЧР число участников мероприятий общества "Знание" за год выросло почти вдвое

Всего их посетили более 28 тыс. человек

ЧЕРКЕССК, 4 декабря. /ТАСС/. Более 28 тыс. человек приняли участие в просветительских мероприятиях регионального отделения Российского общества "Знание" в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2025 году. Это почти вдвое больше аналогичных показателей прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе общества "Знание" в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

"В этом году в республике уже проведено 500 различных просветительских мероприятий, которые объединили школьников, студентов, педагогов, представителей органов власти, деятелей искусства и спорта. Всего их посетили более 28 тыс. человек, в 2024 году слушателями лекций и мастер-классов общества "Знание" стали 16 тыс. жителей республики", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что просветительская работы в республике организована на высоком уровне.

"Сегодня наша работа охватывает 50 млн россиян, а престиж лектора "Знания" стал весом как никогда. Этот рост стал возможен благодаря фокусу на интересах конкретной аудитории и масштабированию уникальных региональных практик. Яркий пример - Карачаево-Черкесия, где перед молодежью выступают первые лица республики, выстроена отличная работа с иностранными студентами и госслужащими, а партнерство с курортом "Архыз" позволяет вовлекать новую аудиторию. Такой системный подход служит эталоном для других регионов", - привели в пресс-службе слова заместителя гендиректора по региональному развитию и международному сотрудничеству Российского общества "Знание" Георгия Будного.

В числе самых массовых и ярких событий 2025 года в КЧР - патриотический форум "Знание. Герои", встреча молодежи с двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Светланой Хоркиной, первый в республике мастер-класс по ИИ для медиа, "Марш здоровья" с участием двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова и именитых спортсменов региона, посвященный Дню Карачаево-Черкесии и 200-летию ее столицы.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.