В ДНР срок получения лицензий на водные скважины уменьшили вдвое

Он составит 20 дней

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Срок оформления лицензий на водные скважины в ДНР сократили почти с 50 дней до порядка 20 на фоне водного кризиса в регионе, сообщил министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков во время прямой линии.

"Мы, наверно, уже в рамках поручения главы его (порядок получения лицензий - прим. ТАСС) упростили, - сказал Шебалков. - Мы изначально проводим такие консультации, чтобы мы вышли на срок, как мы ранее говорили, что по регламенту порядка 50 дней, чтобы мы вышли где-то на 20-дневный срок в получении лицензии. Я считаю, мы с этим успешно справляемся и будем в дальнейшем продолжать эту работу еще лучше".

Он добавил, что содействие оказало федеральное Минприроды. Гражданам для устройства скважин для собственных нужд на своих земельных участках получение разрешительных документов не требуется. Для бизнеса, кроме упрощения самого порядка, провели обучающие семинары по оформлению лицензий на базе центра "Мой бизнес", также работает горячая линия, где желающие оформить лицензию могут узнать о необходимом пакете документов.

В августе глава ДНР Денис Пушилин поручил региональному Минприроды сократить срок оформления документов на бурение скважин.

ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. С 18 июля в ряде городов введена подача воды по графику. В частности, в Енакиеве и близлежащих городах вода подается раз в четыре дня, в Донецке и Макеевке - раз в три дня, в Мариуполе - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса, в частности, начали гидрогеологическую разведку местности и расчистку русел рек, которую проводят по нацпроекту "Экологическое благополучие".