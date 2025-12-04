Захарова предостерегла от вытеснения фейками правды о ВОВ

Важно наладить массовый выпуск и внедрение в учебный процесс литературы, в которой объективно рассказывается о Великой Отечественной войне, подчеркнула дипломат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Литература с объективными данными о Великой Отечественной войне должна внедряться в учебный процесс, иначе со временем историческая правда может быть вытеснена фейками, предостерегла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат назвала это единственным способом предотвратить возрождение нацизма на новом, технологическом уровне.

"Важно наладить массовый выпуск и внедрение в учебный процесс литературы, в которой объективно рассказывается о Великой Отечественной войне, о победе народов Советского Союза над величайшим злом", - сказала она на международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".

"Если мы этого не сделаем, через 10, 15, 25 лет вашим внукам и вашим правнукам будут рассказывать, что ваши отцы и деды были на стороне нацизма и фашизма, - указала Захарова. - Понимаете, о чем идет речь? Это уже происходит, но это будет и дальше тотально".

"Только так можно предотвратить возрождение этого самого нацизма и фашизма уже на новом, технологическом уровне", - указала дипломат.

"Вы уже сегодня не можете отличить правду от лжи, когда видите фейки, - заметила она. - Вы же видите, с какой легкостью они начали распродавать на аукционах артефакты, связанные с концлагерями и так далее. Какая гарантия, что они вообще все не распродадут - просто для уничтожения, - не заменят это все фейками".