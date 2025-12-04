Более 130 студентов вузов Дальнего Востока получили стипендию имени Невельского

Ее размер составляет 30 тыс. рублей ежемесячно

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Больше 130 студентов, поступивших в 2025 году в вузы Дальнего Востока, получили стипендию имени Г. И. Невельского. Стипендия уникальна тем, что не имеет лимита по количеству получателей, сообщил во время пресс-конференции в пресс-центе ТАСС Дальний Восток начальник отдела комплексного планирования и нормативно-правового сопровождения молодежной политики Министерства науки и высшего образования России Ислам Албаков.

"С 2023 года у нас были учреждены такие стипендии, как стипендия Крылова для кораблестроителей, стипендия Жириновского, стипендия Пироговой. И стипендия, особенно известная на Дальнем Востоке - это стипендия Невельского. То есть это стипендия для ребят, которые поступают в вузы Дальнего Востока. Она уникальна сама по себе, это первая такая стипендия, у которой нет лимита. То есть, если поступит 200 человек, которые соответствуют требованиям, будут получать 200", - сказал он.

Размер стипендии составляет 30 тыс. рублей ежемесячно. Чтобы ее получить, абитуриент, по словам Албакова, должен отвечать требованиям, например, набрать не менее 100 баллов на едином государственном экзамене по профильному общеобразовательному предмету.

"Первый конкурс у нас прошел в прошлом году. В рамках этого конкурса у нас была назначена стипендия свыше 130 получателям. В этом году точно так же. Критерии такие, что поступающий абитуриент должен иметь по одной из дисциплин [на ЕГЭ] не менее 100 баллов. Он должен быть либо призером, либо победителем перечня олимпиад. Ну, еще там есть дополнительные требования", - сказал он.

Албаков добавил, что помимо стипендии имени Невельского, популярностью у абитуриентов и студентов на Дальнем Востоке пользуются президентская и правительственная стипендии.

Геннадий Невельской - военно-морской деятель Российской империи, адмирал, исследователь Дальнего Востока. Он первым доказал, что Сахалин является островом, а не полуостровом, как считалось ранее, а также основал город Николаевск-на-Амуре.