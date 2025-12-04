Суд в Одессе подтвердил право канонической УПЦ на храм в центре города

После нескольких лет судебных слушаний суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений, отказав прокуратуре в удовлетворении иска о возвращении здания в собственность Министерства образования и науки Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Одесский апелляционный суд подтвердил сохранение за религиозной общиной канонической Украинской православной церкви (УПЦ) права пользования храмом в честь иконы Божией Матери "Знамение" в Одессе. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

"Коллегия Одесского апелляционного суда оставила без изменений решение первой инстанции, признав за общиной УПЦ право пользования храмом в честь иконы Божией Матери "Знамение" при торгово-экономическом колледже в Одессе", - говорится в сообщении.

Коллегия судей рассматривала жалобу прокурора на решение суда первой инстанции о сохранении права религиозной общины на пользование храмом. После нескольких лет судебных слушаний суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений, отказав прокуратуре в удовлетворении иска о возвращении здания в собственность Министерства образования и науки Украины.

В Одесской епархии в очередной раз заявили, что здание было построено и содержится на средства прихожан, а храм активно участвует в благотворительной деятельности, помогая беженцам, переселенцам и Вооруженным силам Украины.