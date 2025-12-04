В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов

Он основан на реализации в регионе комплекса мер, среди которых создание центров медико-социальной поддержки беременных женщин

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы приняли закон, направленный на профилактику и снижение количества абортов. Он основан на реализации в регионе комплекса мер, среди которых создание центров медико-социальной поддержки беременных женщин, внедрение в работу акушеров-гинекологов речевых модулей для формирования положительных установок на рождение детей, а также информирование о негативном влияние аборта на организм.

"Как показывает статистика, динамика числа прерываний беременности в Подмосковье планомерно снижается. За последние 7 лет в государственных медучреждениях количество абортов снизилось более чем в два раза. <…> В нашем законе мы прописали все эти меры, которые уже эффективно действуют. Это, в частности, создание центров медико-социальной поддержки женщин, кабинетов медико-социальной помощи на базе женских консультаций. У нас в регионе работает 40 кабинетов и 6 центров по оказанию такой помощи беременным женщинам", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, его слова привели в пресс-службе регионального парламента.

В Мособлдуме уточнили, что в законе прописываются такие мероприятия по предупреждению искусственного прерывания беременности, как создание центров медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам, информирование женщин о негативном влиянии аборта на организм, внедрение в работу профильных врачей специальных речевых модулей для создания у женщин положительных установок на рождение детей, мотивационное анкетирование, а также проведение по желанию женщины УЗИ с демонстрацией сердцебиения эмбриона.

Брынцалов добавил, что также закон устанавливает норму о том, что склонение беременной женщины к аборту в Подмосковье не допускается. При этом ранее в Мособлдуме сообщали, что штрафные санкции за деяние не предусматриваются.

"Как неоднократно подчеркивал президент, вопросы демографии - это основа устойчивого развития страны. И Московская область полностью разделяет этот подход, законопроект станет продолжением нашей комплексной стратегии. Мы не ограничиваемся региональными мерами, вопросы демографии, материнства и детства - это общенациональные приоритеты. Именно поэтому ранее мы обратились к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой с предложением изменить порядок оказания медицинской помощи в частных клиниках. Наша инициатива - проводить искусственное прерывание беременности только в стационарах - продиктована самой главной ценностью: сохранением жизни и здоровья женщины. Мы убеждены, что такие решения должны приниматься взвешенно, с максимальной медицинской и психологической поддержкой, в условиях, где женщина получит не просто процедуру, а полноценную помощь и внимание", - добавил Брынцалов.