Медицинские системы Калининграда могут быть недоступны из-за перебоев

Медпомощь оказывается в полном объеме

КАЛИНИНГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Доступ к медицинским информационным системам Калининградской области может быть заблокирован из-за перебоев в работе интернета. Об этом предупредили в региональном Минздраве.

"В настоящее время по всему региону наблюдаются перебои с интернет-соединением, что может привести к недоступности некоторых государственных сайтов, включая медицинские информационные системы", - заявили в министерстве.

При этом отмечается, что медпомощь оказывается в полном объеме. Все необходимые службы работают в штатном режиме, добавили в Минздраве Калининградской области.