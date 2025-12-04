Аэропорт Хабаровска намерен развивать авиасообщение с аэропортами КНР

Безвизовый режим делает эту работу особенно актуальной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Хабаровска планирует развивать маршрутную сеть с акцентом на азиатское направление. Основное внимание будет уделено авиасообщению с аэропортами Китая, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"С учетом современной экономической и геополитической ситуации, а также с точки зрения выгодного географического положения, для аэропорта Хабаровск самым перспективным направлением развития маршрутной сети остается азиатское, главным акцентом в котором является авиасообщение с аэропортами КНР", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что безвизовый режим делает эту работу особенно актуальной. "С учетом введения безвизового режима как для россиян, прибывающих в Китай, так и для жителей Поднебесной, планирующих путешествия в Россию, данная работа становится как никогда актуальной. Кроме того, важное значение играет постоянное взаимодействие с представителями туристического рынка региона", - пояснили в пресс-службе.

В конце 2025 года из аэропорта Хабаровска будут запущены прямые рейсы в Шанхай. "Данные перелеты будут осуществляться на регулярной впервые в истории воздушной гавани. Полетная программа стартует 24 декабря 2025 года. Отмечается стабильно высокий спрос на всю глубину продаж авиабилетов в 2026 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в международном сегменте перевозок основной прирост обеспечили рейсы во Вьетнам, прямое авиасообщение с которым было возобновлено в марте 2025 года. "Также можно отметить рост на всех китайских направлениях - Санья, Пекин, Харбин. Кроме того, в 2025 году открыты и другие новые международные направления полетов из международного аэропорта Хабаровск: Филиппины, Фукуок, в летний период - в китайский Яньтай. В настоящее время зарубежная маршрутная сеть аэропорта представлена рейсами в КНР (Санья, Пекин, Харбин), Вьетнам (Фукуок, Нячанг - с посадкой в Ханое), Таиланд (Пхукет, Паттайя, Бангкок), Узбекистан (Ташкент, Самарканд), Филиппины (Калибо - с посадкой в Нинбо)", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на внутренних авиалиниях также фиксируется стабильный рост - за 11 месяцев 2025 года количество пассажиров на российских направлениях увеличилось на 3% и составило 2,3 млн человек. Наибольший прирост отмечается на рейсах в Новосибирск, Красноярск, Читу, Южно-Сахалинск и Владивосток. "По итогам 11 месяцев 2025 года отмечается рост по суммарному пассажиропотоку на 6%. Основной рост обеспечен за счет увеличения пассажиропотока на международных авиалиниях - за указанный период оно составило порядка 30%. <…> По итогам 2025 года в международном аэропорту Хабаровск планируется обслужить более 2,5 млн пассажиров.", - говорится в сообщении.