Мединского пригласили в Московский зоопарк на знакомство с капибарами

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова выразила уверенность, что такая прогулка станет приятным и вдохновляющим времяпровождением

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова пригласила помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского посетить зоопарк и познакомиться с местными капибарами.

"Как здорово, когда мы, взрослые, продолжаем учиться и открывать для себя целые миры - будь то история мундира или, как в вашем случае, существование капибар! Раз уж разговор зашел о чудесах животного мира, приглашаю вас и вашу семью в гости - в Московский зоопарк! Мы с огромным удовольствием познакомим вас с теми самыми капибарами, покажем других удивительных животных и просто отлично проведем время", - написала Акулова в своем Telegram-канале.

Она выразила уверенность, что такая прогулка станет приятным и вдохновляющим времяпровождением. "Буду рада лично встретить вас и провести экскурсию!" - добавила гендиректор.

Ранее Мединский рассказал ТАСС о своем опыте знакомства с капибарами, отметив, что до недавнего времени не знал, что это реальное животное. Он заявил, что раньше думал, что капибара - это название мягких игрушек, "что-то такое мохнатое, как Чебурашка", и сказал, что теперь планирует вживую познакомиться с капибарами.