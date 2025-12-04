Цукерберга ждут в Испании с объяснениями о слежке за людьми через приложения

Речь идет о потенциальном нарушении конфиденциальности, затрагивающем миллионы пользователей в Испании и Европе

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 4 декабря. /ТАСС/. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса потребовали от cооснователя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга выступить в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) по вопросу предполагаемой слежки за пользователями. Об этом говорится в сообщении ИСРП.

По ее данным, "социалистическая парламентская группа зарегистрировала в Конгрессе депутатов запрос на явку Марка Цукерберга" и других представителей корпорации. Как пояснили в ИСРП, эта мера связана с "информацией, обнародованной несколькими европейскими центрами, о потенциальном нарушении конфиденциальности, затрагивающем миллионы пользователей в Испании и Европе".

Как отметили в ИСРП, расследование показало, что Meta в течение почти года использовала скрытый механизм, чтобы отслеживать веб-активность пользователей устройств Android через приложения Facebook и Instagram (запрещены в России; принадлежат Meta).

В ноябре премьер заявлял, что рассчитывает вызвать представителей корпорации в парламент.