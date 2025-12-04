Собянин провел личный прием москвичей по поручению президента РФ

Мэр обсудил с жителями вопросы инфраструктуры и строительства новых медицинских и спортивных объектов

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин 4 декабря провел личный прием граждан по поручению президента России Владимира Путина. Он обсудил с москвичами вопросы городской инфраструктуры и строительства новых медицинских и спортивных объектов.

Так, житель столичного района Некрасовка Алексей Канайкин во время личного приема попросил мэра ускорить строительство детско-взрослой поликлиники вблизи Зенинского шоссе. По его словам, в последние несколько лет численность населения района увеличилась, в том числе, выросло количество семьей с детьми. Собянин отметил, что Некрасовка - один из самых сложных районов столицы, и власти города понимают необходимость его обновления. При этом ключевое внимание в Некрасовке уделяется вопросу развития здравоохранения.

"Вы видите, как Некрасовка меняется. Построили метро, большой спортивный центр, заканчивается строительство крупного торгового центра, проводится комплексное благоустройство. Рядом с Некрасовкой создана целая особая экономическая зона с промышленными, технологичными предприятиями, рабочими местами. В районе строится новая детско-взрослая поликлиника. По планам завершение строительства - в 2026 году, запуск - в первом квартале 2027-го, но я попрошу коллег ускориться, сделать так, чтобы ее ввели до конца следующего года", - заверил Собянин.

ТПУ "Рассказовка" и лыжная трасса в Митине

Среди обращений к мэру была просьба от москвички Анастасии Яковлевой, жительницы района Внуково. По ее словам, горожане испытывают трудности с поиском парковочных мест около станции метро "Рассказовка", которой ежедневно пользуются более 80 тыс. человек. "Нам очень нужно ваше содействие в ускорении строительства и открытия многоуровневого паркинга вблизи транспортно-пересадочного узла "Рассказовка", - обратилась Яковлева.

Собянин согласился с тем, что району не хватает большого ТПУ, где можно будет пересаживаться с личных автомобилей на метро. "Поддерживаю вашу просьбу, она абсолютно справедливая. Поэтому будем развивать транспортно-пересадочный узел. Многоуровневые парковки мы закончим в конце 2026 года, возможно, раньше получится. Так что ситуация там будет улучшаться", - пообещал градоначальник.

Москвичка Елена Третьякова передала Собянину просьбу жителей района Митино рассмотреть возможность создания лыжной трассы рядом с Центром биатлона "Новая Звезда". "Эта трасса позволит эффективно, надежно тренироваться не только спортсменам, в принципе, и любителям тоже", - пояснила москвичка.

Мэр рассказал о том, что занимался биатлоном на протяжении 16 лет. "Очень хорошо знаю этот вид спорта, он замечательный. Поддерживаю вашу просьбу, посмотрю, чтобы было все качественно и в срок построено. Придется достаточно много работать, трасса находится в сложном состоянии: овраги, оползни, сухостой. Но тем не менее я думаю, что в 2027 году мы ее построим", - сказал мэр.

Стадион "Торпедо" и Центры женского здоровья

Жительница Зеленограда Анна Вальц попросила мэра о содействии в скором открытии Центра женского здоровья на улице Александровка, что позволит будущим мамам получать помощь в планировании и вынашивании детей и "сократить количество визитов в другие больницы и поликлиники". Собянин напомнил, что в Москве вводится новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, в рамках этого подхода будут открыты полноценные центры женского здоровья.

"Многие действующие женские консультации находятся в неприспособленных помещениях, не хватает оборудования. И женщине приходится пойти сначала в женскую консультацию, потом в больницу, потом в роддом. Это все разные команды людей. Тем более, что маме иногда требуется не только помощь роддома, но и многофункционального центра. Такой центр мы задумали построить в Зеленограде на базе перинатального центра", - сказал Собянин.

По его словам, открытие такого центра позволит будущим мамам получить "бесшовное наблюдение от диагностики до лечения". "Сейчас идут большие работы. По сути дела, вместо старого здания возводится новое, меняется планировка, идет полная реконструкция. Я надеюсь, что в сжатые сроки мы создадим этот центр. Я дам поручение, поставлю на контроль", - заверил градоначальник.

Житель района Нагатинский затон Артем Беседин поинтересовался у мэра, как продвигаются работы по реконструкции спортарены им. Э.А.Стрельцова в Даниловском районе, и когда пройдут первые футбольные матчи на стадионе "Торпедо".

"Стадион "Торпедо" - это такое намоленное место, оно пользуется большой популярностью, москвичей всех поколений. Вы знаете, что клуб находился не в самой лучшей форме. Тем не менее, мы решили возродить этот стадион. Уже процентов на 70 все строительные работы выполнены, я был там недавно, посмотрел, стадион очень красивый, он отвечает всем необходимым требованиям и ФИФА, и РФС", - отметил он.

Собянин пообещал, что до конца 2026 года, Центральная спортивная арена им. Э.А. Стрельцова" заработает и вновь будет радовать и болельщиков, и спортсменов".