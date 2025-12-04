Мед из Сибири победил в номинациях конкурса "Лучший мед России - 2025"

Церемония награждения состоялась в рамках Всероссийского конгресса пчеловодов "Апифорум Алтай - 2025"

БАРНАУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Мед из регионов Сибирского федерального округа (СФО) занял первые и призовые места в 16 номинациях Всероссийского конкурса "Лучший мед России - 2025". Церемония награждения состоялась в рамках Всероссийского конгресса пчеловодов "Апифорум Алтай - 2025", который проходит в Барнауле.

Всего на конкурс было подано более 1,1 тыс. образцов из разных регионов страны, из которых эксперты отобрали 150 лучших для дегустации и создания "медовой карты" России. Практически треть всех заявок - около 30% - поступила от пасечников Алтайского края.

Особенно убедительной стала победа сибирских производителей в монофлорных номинациях. Так, мед из Алтайского края занял весь пьедестал почета в номинациях "Мед дягилевый", "Мед желтая акация (карагана)" и "Мед эспарцетовый". Кроме того, представители региона получили первые места в категориях "Сотовый мед" и "Продукты питания на основе меда".

Активными участниками и победителями также стали пчеловоды из Кемеровской области, Красноярского края, Республики Алтай, Томской и Иркутской областей. В частности, красноярские мастера отличились в номинациях "Мед рапсовый" и "Мед фасованный", а кузбасские - в категориях "Полифлорный мед темный" и "Мед васильковый".

Еще одним значимым событием форума стало вручение первого в Алтайском крае сертификата на органический мед. Его получила директор ООО "Пасеки алтайского высокогорья" Ольга Семенова. На данный момент в России насчитывается всего 12 таких сертификатов.

Всероссийский конгресс "Апифорум Алтай - 2025" проходит 3 и 4 декабря на базе Алтайского государственного аграрного университета. В его программе - научно-практические конференции, конкурсы профессионального мастерства и обмен опытом между пчеловодами со всей страны.