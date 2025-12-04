В Казани встретили первый рейс авиакомпании Etihad Airways из Абу-Даби

Полеты между городами будут выполняться три раза в неделю

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Первый борт нового авиарейса между Абу-Даби и Казанью встретили в международном аэропорту столицы Татарстана. Авиакомпания Etihad Airways будет выполнять полеты между городами трижды в неделю, сообщил во время торжественной церемонии генеральный директор международного аэропорта Казань Сергей Романцов.

"Новый маршрут - это значимая и большая веха в развитии международного аэропорта Казань, а также яркое подтверждение востребованности Республики Татарстан на деловой и туристической карте мира. <...> Рейс в Абу-Даби будет выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям", - сказал Романцов.

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов отметил, что благодаря новому направлению республика стала еще более доступна и открыта. "Для нас это прекрасная возможность увеличить туристический поток из стран Ближнего Востока, особенно стран Персидского залива. И мы очень плотно будем работать и с Министерством по туризму Объединенных Арабских Эмиратов, и с авиакомпанией", - сказал Иванов.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, пассажирские перевозки будут выполняться на регулярной основе на самолетах типа Airbus A320.