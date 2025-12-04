В Псковскую область из Латвии пытались провезти живых голубей в носках

Таможенники выявили птиц среди личных вещей водителя

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможенного поста МАПП Убылинка в Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза живых птиц на территорию России с территории Латвии. Пять голубей были спрятаны в носки, сообщает пресс-служба Псковской таможни.

"При таможенном досмотре в кабине грузового транспортного средства сотрудники таможенного поста МАПП Убылинка обнаружили пять незадекларированных живых голубей. Таможенники выявили птиц среди личных вещей водителя. Чтобы обеспечить их транспортировку, водитель поместил каждого голубя в носок. Обездвиженные птицы плотно лежали в небольшом чемодане", - отмечается в сообщении.

В отношении гражданина иностранного государства составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 (недекларирование товаров) и статье 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз) Кодекса РФ об административных правонарушениях. Судом вынесено постановление о назначении наказания в виде административного штрафа.

"В связи с отсутствием сопроводительных документов ввоз голубей на территорию Евразийского экономического союза запрещен. Живой товар возвращен на территорию сопредельного государства", - добавили в таможне.