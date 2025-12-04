Опубликован новый рейтинг общественных палат регионов России

В тройку лидеров вошли Ульяновская и Свердловская области, а также Республика Татарстан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Общественная палата России совместно с агентством RAEX представила обновленный рейтинг общественных палат регионов. Согласно итоговой оценке, в тройку лидеров вошли Ульяновская и Свердловская области, а также Республика Татарстан.

Как отметили в пресс-службе агентства, методика формирования рейтинга включала результаты анкетирования региональных общественных палат (РОП), данные мониторинга официальных сайтов и социальных сетей, а также показатели цитируемости палат и их членов в медиапространстве.

"На основе проведенной оценки выделили 5 рейтинговых классов участников: регионы-лидеры (топ-10), регионы с высокой эффективностью общественных палат, регионы со средним уровнем эффективности общественных палат, регионы с базовым уровнем эффективности общественных палат и регионы с максимальным потенциалом роста", - сообщили в пресс-службе агентства.

Среди ключевых тенденций отмечается рост числа общественных палат, реализующих собственные общественно-наблюдательные инициативы - увеличение превысило 5%. Также увеличилось число массовых мероприятий с участием РОП.